Токеномика на FPI Bank (FPIBANK) Открийте ключова информация за FPI Bank (FPIBANK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FPI Bank (FPIBANK) It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Официален уебсайт: https://fpibank.com/ Бяла книга: https://fpibank.com/#whitepaper Купете FPIBANK сега!

Токеномика и анализ на цената за FPI Bank (FPIBANK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FPI Bank (FPIBANK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Общо предлагане: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Циркулиращо предлагане: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Рекорд за всички времена: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Текуща цена: $ 0.00218217 $ 0.00218217 $ 0.00218217 Научете повече за цената на FPI Bank (FPIBANK)

Токеномика на FPI Bank (FPIBANK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FPI Bank (FPIBANK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FPIBANK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FPIBANK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FPIBANK, разгледайте цената в реално време на токените FPIBANK!

Прогноза за цената за FPIBANK Искате ли да знаете какъв път може да поеме FPIBANK? Нашата страница за прогноза за цената FPIBANK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FPIBANK сега!

