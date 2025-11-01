Информация за цената за Fox inu (FINU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00196694 $ 0.00196694 $ 0.00196694 24-часов нисък $ 0.00217005 $ 0.00217005 $ 0.00217005 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00196694$ 0.00196694 $ 0.00196694 24-часов висок $ 0.00217005$ 0.00217005 $ 0.00217005 Рекорд за всички времена $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Най-ниска цена $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Промяна на цената (1ч) +1.21% Промяна на цената (1д) +3.49% Промяна на цената (7д) -44.66% Промяна на цената (7д) -44.66%

Цената в реално време за Fox inu (FINU) е$0.00203565. През последните 24 часа FINU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00196694 до най-висока стойност $ 0.00217005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FINU е $ 0.00865818, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00134613.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FINU има промяна от +1.21% за последния час, +3.49% за 24 часа и -44.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fox inu (FINU)

Пазарна капитализация $ 201.24K$ 201.24K $ 201.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 201.24K$ 201.24K $ 201.24K Циркулиращо предлагане 98.86M 98.86M 98.86M Общо предлагане 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Текущата пазарна капитализация на Fox inu е $ 201.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FINU е 98.86M, като общото предлагане е 98861777.11371821. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 201.24K.