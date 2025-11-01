БорсаDEX+
Цената в реално време на Fox inu днес е 0.00203565 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FINU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FINU в MEXC сега.

Fox inu цена (FINU)

1 FINU към USD - цена в реално време:

$0.00203565
+3.40%1D
+3.40%1D
Fox inu (FINU) Ценова графика на живо
Информация за цената за Fox inu (FINU) (USD)

Цената в реално време за Fox inu (FINU) е$0.00203565. През последните 24 часа FINU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00196694 до най-висока стойност $ 0.00217005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FINU е $ 0.00865818, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00134613.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FINU има промяна от +1.21% за последния час, +3.49% за 24 часа и -44.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fox inu (FINU)

$ 201.24K
$ 201.24K$ 201.24K

--
----

$ 201.24K
$ 201.24K$ 201.24K

98.86M
98.86M 98.86M

98,861,777.11371821
98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Текущата пазарна капитализация на Fox inu е $ 201.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FINU е 98.86M, като общото предлагане е 98861777.11371821. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 201.24K.

История на цените за Fox inu (FINU) USD

През днешния ден промяната в цената на Fox inu към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Fox inu към USD беше $ -0.0011897232.
През последните 60 дни промяната в цената на Fox inu към USD беше $ -0.0005579737.
През последните 90 дни промяната в цената на Fox inu към USD беше $ 0.

Какво е Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Fox inu (USD)

Колко ще струва Fox inu (FINU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Fox inu (FINU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Fox inu.

Проверете прогнозата за цената за Fox inu сега!

Токеномика на Fox inu (FINU)

Разбирането на токеномиката на Fox inu (FINU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FINU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Fox inu (FINU)

Колко струва Fox inu (FINU) днес?
Цената в реално време на FINU в USD е 0.00203565 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FINU към USD?
Текущата цена на FINU към USD е $ 0.00203565. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Fox inu?
Пазарната капитализация за FINU е $ 201.24K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FINU?
Циркулиращото предлагане на FINU е 98.86M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FINU?
FINU постигна ATH цена от 0.00865818 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FINU?
FINU достигна ATL цена от 0.00134613 USD.
Какъв е обемът на търговията на FINU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FINU е -- USD.
Ще се повиши ли FINU тази година?
FINU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FINU за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

