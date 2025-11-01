Информация за цената за FOUR (FOUR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000088 24-часов нисък $ 0.00000909 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0006579 Най-ниска цена $ 0.00000651 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.83% Промяна на цената (7д) -8.68%

Цената в реално време за FOUR (FOUR) е$0.00000907. През последните 24 часа FOUR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000088 до най-висока стойност $ 0.00000909, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FOUR е $ 0.0006579, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000651.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FOUR има промяна от -- за последния час, +2.83% за 24 часа и -8.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FOUR (FOUR)

Пазарна капитализация $ 9.07K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.07K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FOUR е $ 9.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FOUR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.07K.