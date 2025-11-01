БорсаDEX+
Цената в реално време на Foundry днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FDRY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FDRY в MEXC сега.

Повече за FDRY

FDRYценова информация

Какво представлява FDRY

Бяла книга FDRY

Официален уебсайт на FDRY

Токеномика на FDRY

FDRY ценова прогноза

Foundry Лого

Foundry цена (FDRY)

Не се намира в списъка

1 FDRY към USD - цена в реално време:

$0.00097256
$0.00097256
-6.30%1D
mexc
USD
Foundry (FDRY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:33:50 (UTC+8)

Информация за цената за Foundry (FDRY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0.00118871
$ 0.00118871
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0.00118871
$ 0.00118871

$ 0.00188783
$ 0.00188783

$ 0
$ 0

-4.08%

-6.37%

+21.05%

+21.05%

Цената в реално време за Foundry (FDRY) е--. През последните 24 часа FDRY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00118871, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FDRY е $ 0.00188783, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FDRY има промяна от -4.08% за последния час, -6.37% за 24 часа и +21.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Foundry (FDRY)

$ 972.54K
$ 972.54K

--
----

$ 972.54K
$ 972.54K

999.98M
999.98M

999,983,685.1586158
999,983,685.1586158

Текущата пазарна капитализация на Foundry е $ 972.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FDRY е 999.98M, като общото предлагане е 999983685.1586158. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 972.54K.

История на цените за Foundry (FDRY) USD

През днешния ден промяната в цената на Foundry към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Foundry към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Foundry към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Foundry към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-6.37%
30 дни$ 0+41.22%
60 дни$ 0+152.44%
90 дни$ 0--

Какво е Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Foundry (USD)

Колко ще струва Foundry (FDRY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Foundry (FDRY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Foundry.

Проверете прогнозата за цената за Foundry сега!

FDRY към местни валути

Токеномика на Foundry (FDRY)

Разбирането на токеномиката на Foundry (FDRY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FDRY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Foundry (FDRY)

Колко струва Foundry (FDRY) днес?
Цената в реално време на FDRY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FDRY към USD?
Текущата цена на FDRY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Foundry?
Пазарната капитализация за FDRY е $ 972.54K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FDRY?
Циркулиращото предлагане на FDRY е 999.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FDRY?
FDRY постигна ATH цена от 0.00188783 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FDRY?
FDRY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на FDRY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FDRY е -- USD.
Ще се повиши ли FDRY тази година?
FDRY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FDRY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:33:50 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Foundry (FDRY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,948.71

$3,885.82

$0.02870

$187.70

$1.0004

$3,885.82

$109,948.71

$187.70

$2.5255

$1,088.39

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000699

$0.09799

$0.001240

$0.0046

$0.00000099

$0.00027

$0.0000011824

