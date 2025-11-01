Информация за цената за Foundry (FDRY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00118871 $ 0.00118871 $ 0.00118871 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00118871$ 0.00118871 $ 0.00118871 Рекорд за всички времена $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -4.08% Промяна на цената (1д) -6.37% Промяна на цената (7д) +21.05% Промяна на цената (7д) +21.05%

Цената в реално време за Foundry (FDRY) е--. През последните 24 часа FDRY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00118871, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FDRY е $ 0.00188783, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FDRY има промяна от -4.08% за последния час, -6.37% за 24 часа и +21.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Foundry (FDRY)

Пазарна капитализация $ 972.54K$ 972.54K $ 972.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 972.54K$ 972.54K $ 972.54K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,983,685.1586158 999,983,685.1586158 999,983,685.1586158

Текущата пазарна капитализация на Foundry е $ 972.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FDRY е 999.98M, като общото предлагане е 999983685.1586158. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 972.54K.