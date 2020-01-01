Токеномика на FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Открийте ключова информация за FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) “Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Официален уебсайт: https://fftb.space Купете FFTB сега!

Токеномика и анализ на цената за FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 296.62K $ 296.62K $ 296.62K Общо предлагане: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B Циркулиращо предлагане: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B FDV (оценка при пълна реализация): $ 296.62K $ 296.62K $ 296.62K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

Токеномика на FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FFTB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FFTB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FFTB, разгледайте цената в реално време на токените FFTB!

Прогноза за цената за FFTB Искате ли да знаете какъв път може да поеме FFTB? Нашата страница за прогноза за цената FFTB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FFTB сега!

