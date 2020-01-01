Токеномика на ForTube (FOR) Открийте ключова информация за ForTube (FOR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Официален уебсайт: https://for.tube/home

Токеномика и анализ на цената за ForTube (FOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ForTube (FOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 476.16K $ 476.16K $ 476.16K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 844.67K $ 844.67K $ 844.67K Рекорд за всички времена: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00084473 $ 0.00084473 $ 0.00084473 Научете повече за цената на ForTube (FOR)

Токеномика на ForTube (FOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ForTube (FOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FOR, разгледайте цената в реално време на токените FOR!

Прогноза за цената за FOR Искате ли да знаете какъв път може да поеме FOR? Нашата страница за прогноза за цената FOR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FOR сега!

