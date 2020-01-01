Токеномика на Fort Knox (FORTKNOX) Открийте ключова информация за Fort Knox (FORTKNOX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fort Knox (FORTKNOX) The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection. Официален уебсайт: https://fortknoxmeme.com/ Купете FORTKNOX сега!

Токеномика и анализ на цената за Fort Knox (FORTKNOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fort Knox (FORTKNOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.88K $ 9.88K $ 9.88K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.88K $ 9.88K $ 9.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00477903 $ 0.00477903 $ 0.00477903 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fort Knox (FORTKNOX)

Токеномика на Fort Knox (FORTKNOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fort Knox (FORTKNOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FORTKNOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FORTKNOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FORTKNOX, разгледайте цената в реално време на токените FORTKNOX!

Прогноза за цената за FORTKNOX Искате ли да знаете какъв път може да поеме FORTKNOX? Нашата страница за прогноза за цената FORTKNOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

