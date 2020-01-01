Токеномика на Forky (FORKY) Открийте ключова информация за Forky (FORKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Forky (FORKY) Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets. Официален уебсайт: https://forkybsc.com/ Купете FORKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Forky (FORKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forky (FORKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Рекорд за всички времена: $ 0.01158817 $ 0.01158817 $ 0.01158817 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001119 $ 0.00001119 $ 0.00001119 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Forky (FORKY)

Токеномика на Forky (FORKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forky (FORKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FORKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FORKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FORKY, разгледайте цената в реално време на токените FORKY!

Прогноза за цената за FORKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FORKY? Нашата страница за прогноза за цената FORKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FORKY сега!

