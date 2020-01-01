Токеномика на Forkast (CGX) Открийте ключова информация за Forkast (CGX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Forkast (CGX) Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Официален уебсайт: https://www.forkast.gg/ Купете CGX сега!

Токеномика и анализ на цената за Forkast (CGX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forkast (CGX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 200.28K $ 200.28K $ 200.28K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 175.01M $ 175.01M $ 175.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Рекорд за всички времена: $ 0.03869795 $ 0.03869795 $ 0.03869795 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00114477 $ 0.00114477 $ 0.00114477 Научете повече за цената на Forkast (CGX)

Токеномика на Forkast (CGX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forkast (CGX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CGX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CGX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CGX, разгледайте цената в реално време на токените CGX!

Прогноза за цената за CGX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CGX? Нашата страница за прогноза за цената CGX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CGX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!