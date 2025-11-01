Информация за цената за Fork Chain (FORK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001627 $ 0.00001627 $ 0.00001627 24-часов нисък $ 0.00001682 $ 0.00001682 $ 0.00001682 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001627$ 0.00001627 $ 0.00001627 24-часов висок $ 0.00001682$ 0.00001682 $ 0.00001682 Рекорд за всички времена $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Най-ниска цена $ 0.00001627$ 0.00001627 $ 0.00001627 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) -0.18% Промяна на цената (7д) -16.20% Промяна на цената (7д) -16.20%

Цената в реално време за Fork Chain (FORK) е$0.00001664. През последните 24 часа FORK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001627 до най-висока стойност $ 0.00001682, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FORK е $ 0.00497353, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001627.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FORK има промяна от -1.10% за последния час, -0.18% за 24 часа и -16.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fork Chain (FORK)

Пазарна капитализация $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Циркулиращо предлагане 999.42M 999.42M 999.42M Общо предлагане 999,422,295.176219 999,422,295.176219 999,422,295.176219

Текущата пазарна капитализация на Fork Chain е $ 16.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FORK е 999.42M, като общото предлагане е 999422295.176219. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.63K.