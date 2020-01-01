Токеномика на Forj (BONDLY) Открийте ключова информация за Forj (BONDLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Официален уебсайт: https://forj.network/

Токеномика и анализ на цената за Forj (BONDLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forj (BONDLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 782.51K $ 782.51K $ 782.51K Общо предлагане: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Циркулиращо предлагане: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 782.51K $ 782.51K $ 782.51K Рекорд за всички времена: $ 0.875432 $ 0.875432 $ 0.875432 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00065477 $ 0.00065477 $ 0.00065477 Текуща цена: $ 0.0007958 $ 0.0007958 $ 0.0007958 Научете повече за цената на Forj (BONDLY)

Токеномика на Forj (BONDLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forj (BONDLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONDLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONDLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONDLY, разгледайте цената в реално време на токените BONDLY!

Прогноза за цената за BONDLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONDLY? Нашата страница за прогноза за цената BONDLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BONDLY сега!

