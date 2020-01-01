Токеномика на Forgive Me Father ($PURGE) Открийте ключова информация за Forgive Me Father ($PURGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Forgive Me Father ($PURGE) Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Официален уебсайт: https://www.absolveme.ai Купете $PURGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Forgive Me Father ($PURGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forgive Me Father ($PURGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Общо предлагане: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Циркулиращо предлагане: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Рекорд за всички времена: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Текуща цена: $ 0.00536665 $ 0.00536665 $ 0.00536665 Научете повече за цената на Forgive Me Father ($PURGE)

Токеномика на Forgive Me Father ($PURGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forgive Me Father ($PURGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $PURGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $PURGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $PURGE, разгледайте цената в реално време на токените $PURGE!

Прогноза за цената за $PURGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме $PURGE? Нашата страница за прогноза за цената $PURGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $PURGE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!