Информация за цената за Forge3 (FORGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001729 $ 0.00001729 $ 0.00001729 24-часов нисък $ 0.0000177 $ 0.0000177 $ 0.0000177 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001729$ 0.00001729 $ 0.00001729 24-часов висок $ 0.0000177$ 0.0000177 $ 0.0000177 Рекорд за всички времена $ 0.00024838$ 0.00024838 $ 0.00024838 Най-ниска цена $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.62% Промяна на цената (7д) -1.37% Промяна на цената (7д) -1.37%

Цената в реално време за Forge3 (FORGE) е$0.00001729. През последните 24 часа FORGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001729 до най-висока стойност $ 0.0000177, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FORGE е $ 0.00024838, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001659.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FORGE има промяна от -- за последния час, -0.62% за 24 часа и -1.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Forge3 (FORGE)

Пазарна капитализация $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K Циркулиращо предлагане 999.88M 999.88M 999.88M Общо предлагане 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Текущата пазарна капитализация на Forge3 е $ 17.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FORGE е 999.88M, като общото предлагане е 999884591.7340739. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.29K.