24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00000104 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.86% Промяна на цената (1д) +7.98% Промяна на цената (7д) -28.02%

Цената в реално време за Forg (FORG) е--. През последните 24 часа FORG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FORG е $ 0.00000104, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FORG има промяна от -2.86% за последния час, +7.98% за 24 часа и -28.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна капитализация $ 165.92K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 165.92K Циркулиращо предлагане 420.69B Общо предлагане 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Forg е $ 165.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FORG е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 165.92K.