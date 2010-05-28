Токеномика на Forever Alone (ALONE) Открийте ключова информация за Forever Alone (ALONE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Forever Alone (ALONE) Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/5cQtbxhPTVQJVKKiQazpmQpSZzEJaZ86F55sFpYvpump Купете ALONE сега!

Токеномика и анализ на цената за Forever Alone (ALONE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forever Alone (ALONE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.93K $ 41.93K $ 41.93K Общо предлагане: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Циркулиращо предлагане: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.93K $ 41.93K $ 41.93K Рекорд за всички времена: $ 0.00207579 $ 0.00207579 $ 0.00207579 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Forever Alone (ALONE)

Токеномика на Forever Alone (ALONE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forever Alone (ALONE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALONE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALONE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALONE, разгледайте цената в реално време на токените ALONE!

