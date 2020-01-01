Токеномика на FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Открийте ключова информация за FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) $FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community. Официален уебсайт: https://ftpxbt.fun/ Бяла книга: https://ftpxbt.fun/ Купете FTPXBT сега!

Токеномика и анализ на цената за FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.29K $ 7.29K $ 7.29K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.29K $ 7.29K $ 7.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00046848 $ 0.00046848 $ 0.00046848 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000408 $ 0.00000408 $ 0.00000408 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

Токеномика на FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTPXBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTPXBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTPXBT, разгледайте цената в реално време на токените FTPXBT!

Прогноза за цената за FTPXBT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FTPXBT? Нашата страница за прогноза за цената FTPXBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FTPXBT сега!

