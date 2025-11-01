Информация за цената за Football World Community (FWC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.55% Промяна на цената (1д) +1.90% Промяна на цената (7д) -4.60% Промяна на цената (7д) -4.60%

Цената в реално време за Football World Community (FWC) е--. През последните 24 часа FWC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FWC е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FWC има промяна от +0.55% за последния час, +1.90% за 24 часа и -4.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Football World Community (FWC)

Пазарна капитализация $ 291.80K$ 291.80K $ 291.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Циркулиращо предлагане 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Общо предлагане 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

Текущата пазарна капитализация на Football World Community е $ 291.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FWC е 41,159.68T, като общото предлагане е 2.0e+17. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.42M.