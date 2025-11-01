БорсаDEX+
Цената в реално време на Football World Community днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FWC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FWC в MEXC сега.

Тези данни за токени се получават от трети лица.
Информация за цената за Football World Community (FWC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

+1.90%

-4.60%

-4.60%

Цената в реално време за Football World Community (FWC) е--. През последните 24 часа FWC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FWC е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FWC има промяна от +0.55% за последния час, +1.90% за 24 часа и -4.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Football World Community (FWC)

$ 291.80K
$ 291.80K$ 291.80K

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Текущата пазарна капитализация на Football World Community е $ 291.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FWC е 41,159.68T, като общото предлагане е 2.0e+17. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.42M.

История на цените за Football World Community (FWC) USD

През днешния ден промяната в цената на Football World Community към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Football World Community към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Football World Community към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Football World Community към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.90%
30 дни$ 0-11.22%
60 дни$ 0-3.85%
90 дни$ 0--

Какво е Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

Football World Community (FWC) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Football World Community (USD)

Колко ще струва Football World Community (FWC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Football World Community (FWC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Football World Community.

Проверете прогнозата за цената за Football World Community сега!

FWC към местни валути

Токеномика на Football World Community (FWC)

Разбирането на токеномиката на Football World Community (FWC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FWC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Football World Community (FWC)

Колко струва Football World Community (FWC) днес?
Цената в реално време на FWC в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FWC към USD?
Текущата цена на FWC към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Football World Community?
Пазарната капитализация за FWC е $ 291.80K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FWC?
Циркулиращото предлагане на FWC е 41,159.68T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FWC?
FWC постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FWC?
FWC достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на FWC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FWC е -- USD.
Ще се повиши ли FWC тази година?
FWC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FWC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Football World Community (FWC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

