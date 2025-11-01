Информация за цената за FOOD FOR GAZA (FFG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) -3.24% Промяна на цената (7д) -19.09% Промяна на цената (7д) -19.09%

Цената в реално време за FOOD FOR GAZA (FFG) е--. През последните 24 часа FFG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FFG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FFG има промяна от +0.52% за последния час, -3.24% за 24 часа и -19.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FOOD FOR GAZA (FFG)

Пазарна капитализация $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Циркулиращо предлагане 999.67M 999.67M 999.67M Общо предлагане 999,668,731.443869 999,668,731.443869 999,668,731.443869

Текущата пазарна капитализация на FOOD FOR GAZA е $ 5.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FFG е 999.67M, като общото предлагане е 999668731.443869. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.51K.