Токеномика на FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Открийте ключова информация за FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FOMO 3D (FOMO3D.FUN) solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Официален уебсайт: https://www.solana.fun/fomo/ Купете FOMO3D.FUN сега!

Токеномика и анализ на цената за FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K Общо предлагане: $ 990.72M $ 990.72M $ 990.72M Циркулиращо предлагане: $ 990.72M $ 990.72M $ 990.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K Рекорд за всички времена: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Токеномика на FOMO 3D (FOMO3D.FUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FOMO 3D (FOMO3D.FUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FOMO3D.FUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FOMO3D.FUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FOMO3D.FUN, разгледайте цената в реално време на токените FOMO3D.FUN!

Прогноза за цената за FOMO3D.FUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FOMO3D.FUN? Нашата страница за прогноза за цената FOMO3D.FUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FOMO3D.FUN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!