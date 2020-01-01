Токеномика на Fold (FLD) Открийте ключова информация за Fold (FLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fold (FLD) $FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks. Официален уебсайт: https://www.ninety1.io/ Бяла книга: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf Купете FLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Fold (FLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fold (FLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Общо предлагане: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Циркулиращо предлагане: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Рекорд за всички времена: $ 0.00856556 $ 0.00856556 $ 0.00856556 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00167851 $ 0.00167851 $ 0.00167851 Научете повече за цената на Fold (FLD)

Токеномика на Fold (FLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fold (FLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLD, разгледайте цената в реално време на токените FLD!

Прогноза за цената за FLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLD? Нашата страница за прогноза за цената FLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLD сега!

