Информация за цената за Foku (FOKU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003646 $ 0.00003646 $ 0.00003646 24-часов нисък $ 0.00003792 $ 0.00003792 $ 0.00003792 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003646$ 0.00003646 $ 0.00003646 24-часов висок $ 0.00003792$ 0.00003792 $ 0.00003792 Рекорд за всички времена $ 0.00025762$ 0.00025762 $ 0.00025762 Най-ниска цена $ 0.00003646$ 0.00003646 $ 0.00003646 Промяна на цената (1ч) +1.08% Промяна на цената (1д) -0.94% Промяна на цената (7д) -14.27% Промяна на цената (7д) -14.27%

Цената в реално време за Foku (FOKU) е$0.00003756. През последните 24 часа FOKU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003646 до най-висока стойност $ 0.00003792, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FOKU е $ 0.00025762, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003646.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FOKU има промяна от +1.08% за последния час, -0.94% за 24 часа и -14.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Foku (FOKU)

Пазарна капитализация $ 36.57K$ 36.57K $ 36.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.57K$ 36.57K $ 36.57K Циркулиращо предлагане 973.75M 973.75M 973.75M Общо предлагане 973,747,449.0568901 973,747,449.0568901 973,747,449.0568901

Текущата пазарна капитализация на Foku е $ 36.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FOKU е 973.75M, като общото предлагане е 973747449.0568901. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.57K.