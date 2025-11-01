Информация за цената за Flyte AI (FLYTE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00098365 $ 0.00098365 $ 0.00098365 24-часов нисък $ 0.0012572 $ 0.0012572 $ 0.0012572 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00098365$ 0.00098365 $ 0.00098365 24-часов висок $ 0.0012572$ 0.0012572 $ 0.0012572 Рекорд за всички времена $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Най-ниска цена $ 0.00026914$ 0.00026914 $ 0.00026914 Промяна на цената (1ч) -0.66% Промяна на цената (1д) +11.61% Промяна на цената (7д) +19.78% Промяна на цената (7д) +19.78%

Цената в реално време за Flyte AI (FLYTE) е$0.00118215. През последните 24 часа FLYTE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00098365 до най-висока стойност $ 0.0012572, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLYTE е $ 0.00254651, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00026914.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLYTE има промяна от -0.66% за последния час, +11.61% за 24 часа и +19.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flyte AI (FLYTE)

Пазарна капитализация $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Flyte AI е $ 1.18M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLYTE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.18M.