Токеномика на Flux Terminal (FLUXT)
Информация за Flux Terminal (FLUXT)
Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects.
Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.
Токеномика и анализ на цената за Flux Terminal (FLUXT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flux Terminal (FLUXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Flux Terminal (FLUXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Flux Terminal (FLUXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FLUXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FLUXT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLUXT, разгледайте цената в реално време на токените FLUXT!
Прогноза за цената за FLUXT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLUXT? Нашата страница за прогноза за цената FLUXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.