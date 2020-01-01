Токеномика на Flux Terminal (FLUXT) Открийте ключова информация за Flux Terminal (FLUXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flux Terminal (FLUXT) Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future. Официален уебсайт: https://www.fluxterminal.com/ Купете FLUXT сега!

Токеномика и анализ на цената за Flux Terminal (FLUXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flux Terminal (FLUXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.29K $ 16.29K $ 16.29K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.29K $ 16.29K $ 16.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00046694 $ 0.00046694 $ 0.00046694 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001391 $ 0.00001391 $ 0.00001391 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Flux Terminal (FLUXT)

Токеномика на Flux Terminal (FLUXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flux Terminal (FLUXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLUXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLUXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLUXT, разгледайте цената в реално време на токените FLUXT!

Прогноза за цената за FLUXT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLUXT? Нашата страница за прогноза за цената FLUXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLUXT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!