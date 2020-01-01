Токеномика на Fluminense FC Fan Token (FLU) Открийте ключова информация за Fluminense FC Fan Token (FLU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fluminense FC Fan Token (FLU) Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Официален уебсайт: https://www.socios.com/fan-tokens/ Купете FLU сега!

Токеномика и анализ на цената за Fluminense FC Fan Token (FLU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fluminense FC Fan Token (FLU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 547.16K $ 547.16K $ 547.16K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Рекорд за всички времена: $ 306.22 $ 306.22 $ 306.22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.362258 $ 0.362258 $ 0.362258 Текуща цена: $ 0.369955 $ 0.369955 $ 0.369955 Научете повече за цената на Fluminense FC Fan Token (FLU)

Токеномика на Fluminense FC Fan Token (FLU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fluminense FC Fan Token (FLU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLU, разгледайте цената в реално време на токените FLU!

Прогноза за цената за FLU Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLU? Нашата страница за прогноза за цената FLU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLU сега!

