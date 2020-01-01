Токеномика на Fluffington (FLUFFI)
Информация за Fluffington (FLUFFI)
• The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions.
Токеномика и анализ на цената за Fluffington (FLUFFI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fluffington (FLUFFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Fluffington (FLUFFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Fluffington (FLUFFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FLUFFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FLUFFI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLUFFI, разгледайте цената в реално време на токените FLUFFI!
Прогноза за цената за FLUFFI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLUFFI? Нашата страница за прогноза за цената FLUFFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.