Информация за Florence Finance Medici (FFM) Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Официален уебсайт: https://florence.finance/ Купете FFM сега!

Токеномика и анализ на цената за Florence Finance Medici (FFM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Florence Finance Medici (FFM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 182.82K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 206.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 884.15K Рекорд за всички времена: $ 0.130709 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00046838 Текуща цена: $ 0.00088486 Научете повече за цената на Florence Finance Medici (FFM)

Токеномика на Florence Finance Medici (FFM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Florence Finance Medici (FFM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FFM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FFM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FFM, разгледайте цената в реално време на токените FFM!

Прогноза за цената за FFM Искате ли да знаете какъв път може да поеме FFM? Нашата страница за прогноза за цената FFM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FFM сега!

