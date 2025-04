Какво е FLOPPA (FLOPPA)

Floppa was born in the trenches with one mission: to make them great again. With our innovative Raid2Earn airdrop tech, community members earn $FLOPPA tokens by engaging with main account tweets and community posts. It’s simple: join, raid, and accumulate stripes that convert into a share of the $FLOPPA airdrop. Our goal is to empower users to drive change, build a vibrant crypto community, and rise together. Join the movement at floppa.meme.

