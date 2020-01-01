Токеномика на Floor Protocol (FLC)
Информация за Floor Protocol (FLC)
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users.
Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention.
Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth.
Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability.
The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects.
Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility.
In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
Токеномика и анализ на цената за Floor Protocol (FLC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Floor Protocol (FLC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Floor Protocol (FLC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Floor Protocol (FLC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FLC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FLC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLC, разгледайте цената в реално време на токените FLC!
Прогноза за цената за FLC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLC? Нашата страница за прогноза за цената FLC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
