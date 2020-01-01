Токеномика на FLOCKY (FLOCKY) Открийте ключова информация за FLOCKY (FLOCKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FLOCKY (FLOCKY) Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution

Токеномика и анализ на цената за FLOCKY (FLOCKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FLOCKY (FLOCKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.32K $ 24.32K $ 24.32K Общо предлагане: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M Циркулиращо предлагане: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.32K $ 24.32K $ 24.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00267496 $ 0.00267496 $ 0.00267496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FLOCKY (FLOCKY)

Токеномика на FLOCKY (FLOCKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FLOCKY (FLOCKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLOCKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLOCKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLOCKY, разгледайте цената в реално време на токените FLOCKY!

Прогноза за цената за FLOCKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLOCKY? Нашата страница за прогноза за цената FLOCKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

