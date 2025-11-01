Информация за цената за Flo (FLO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 Най-ниска цена $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -2.61% Промяна на цената (7д) -2.61%

Цената в реално време за Flo (FLO) е$0.01557406. През последните 24 часа FLO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLO е $ 0.232678, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01261021.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -2.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flo (FLO)

Пазарна капитализация $ 140.17K$ 140.17K $ 140.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 155.74K$ 155.74K $ 155.74K Циркулиращо предлагане 9.00M 9.00M 9.00M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Flo е $ 140.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLO е 9.00M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 155.74K.