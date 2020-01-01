Токеномика на Flippy (FLIPPY) Открийте ключова информация за Flippy (FLIPPY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flippy (FLIPPY) The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Официален уебсайт: https://flippytheswitch.com/ Купете FLIPPY сега!

Токеномика и анализ на цената за Flippy (FLIPPY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flippy (FLIPPY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 769.92K Общо предлагане: $ 865.22K Циркулиращо предлагане: $ 865.22K FDV (оценка при пълна реализация): $ 769.92K Рекорд за всички времена: $ 1.56 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.195575 Текуща цена: $ 0.889868

Токеномика на Flippy (FLIPPY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flippy (FLIPPY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLIPPY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLIPPY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLIPPY, разгледайте цената в реално време на токените FLIPPY!

