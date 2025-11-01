Информация за цената за FLIPN (FPN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.75% Промяна на цената (1д) +0.51% Промяна на цената (7д) -11.81% Промяна на цената (7д) -11.81%

Цената в реално време за FLIPN (FPN) е--. През последните 24 часа FPN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FPN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FPN има промяна от +0.75% за последния час, +0.51% за 24 часа и -11.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FLIPN (FPN)

Пазарна капитализация $ 211.44K$ 211.44K $ 211.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 213.95K$ 213.95K $ 213.95K Циркулиращо предлагане 494.13M 494.13M 494.13M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FLIPN е $ 211.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FPN е 494.13M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 213.95K.