Информация за цената за Flip the Frog (FLIP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.78% Промяна на цената (1д) +0.53% Промяна на цената (7д) -3.04% Промяна на цената (7д) -3.04%

Цената в реално време за Flip the Frog (FLIP) е--. През последните 24 часа FLIP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLIP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLIP има промяна от -0.78% за последния час, +0.53% за 24 часа и -3.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flip the Frog (FLIP)

Пазарна капитализация $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Flip the Frog е $ 17.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLIP е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.40K.