Информация за Flip Coin (FLIPCOIN) Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency. Официален уебсайт: https://www.flipcoinsolana.com/ Купете FLIPCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Flip Coin (FLIPCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flip Coin (FLIPCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.44K $ 23.44K $ 23.44K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.44K $ 23.44K $ 23.44K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Flip Coin (FLIPCOIN)

Токеномика на Flip Coin (FLIPCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flip Coin (FLIPCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLIPCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLIPCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLIPCOIN, разгледайте цената в реално време на токените FLIPCOIN!

Прогноза за цената за FLIPCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLIPCOIN? Нашата страница за прогноза за цената FLIPCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLIPCOIN сега!

