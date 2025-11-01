Информация за цената за Flaze Coin (FLAZE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00288919 $ 0.00288919 $ 0.00288919 24-часов нисък $ 0.00316416 $ 0.00316416 $ 0.00316416 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00288919$ 0.00288919 $ 0.00288919 24-часов висок $ 0.00316416$ 0.00316416 $ 0.00316416 Рекорд за всички времена $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Най-ниска цена $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Промяна на цената (1ч) +0.55% Промяна на цената (1д) +9.30% Промяна на цената (7д) +3.74% Промяна на цената (7д) +3.74%

Цената в реално време за Flaze Coin (FLAZE) е$0.00315783. През последните 24 часа FLAZE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00288919 до най-висока стойност $ 0.00316416, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLAZE е $ 0.01720448, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00211363.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLAZE има промяна от +0.55% за последния час, +9.30% за 24 часа и +3.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flaze Coin (FLAZE)

Пазарна капитализация $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Циркулиращо предлагане 19.27M 19.27M 19.27M Общо предлагане 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Текущата пазарна капитализация на Flaze Coin е $ 60.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLAZE е 19.27M, като общото предлагане е 19265572.042045552. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 60.84K.