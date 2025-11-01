БорсаDEX+
Цената в реално време на Flaze Coin днес е 0.00315783 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FLAZE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FLAZE в MEXC сега.

Flaze Coin цена (FLAZE)

Не се намира в списъка

1 FLAZE към USD - цена в реално време:

$0.00315783
$0.00315783
+9.20%1D
mexc
USD
Flaze Coin (FLAZE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:26:39 (UTC+8)

Информация за цената за Flaze Coin (FLAZE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00288919
$ 0.00288919
24-часов нисък
$ 0.00316416
$ 0.00316416
24-часов висок

$ 0.00288919
$ 0.00288919

$ 0.00316416
$ 0.00316416

$ 0.01720448
$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363

+0.55%

+9.30%

+3.74%

+3.74%

Цената в реално време за Flaze Coin (FLAZE) е$0.00315783. През последните 24 часа FLAZE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00288919 до най-висока стойност $ 0.00316416, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLAZE е $ 0.01720448, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00211363.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLAZE има промяна от +0.55% за последния час, +9.30% за 24 часа и +3.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flaze Coin (FLAZE)

$ 60.84K
$ 60.84K

--
--

$ 60.84K
$ 60.84K

19.27M
19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552

Текущата пазарна капитализация на Flaze Coin е $ 60.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLAZE е 19.27M, като общото предлагане е 19265572.042045552. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 60.84K.

История на цените за Flaze Coin (FLAZE) USD

През днешния ден промяната в цената на Flaze Coin към USD беше $ +0.00026864.
През последните 30 дни промяната в цената на Flaze Coin към USD беше $ -0.0001020695.
През последните 60 дни промяната в цената на Flaze Coin към USD беше $ -0.0014822086.
През последните 90 дни промяната в цената на Flaze Coin към USD беше $ -0.011260360069591727.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00026864+9.30%
30 дни$ -0.0001020695-3.23%
60 дни$ -0.0014822086-46.93%
90 дни$ -0.011260360069591727-78.09%

Какво е Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Flaze Coin (FLAZE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Flaze Coin (USD)

Колко ще струва Flaze Coin (FLAZE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Flaze Coin (FLAZE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Flaze Coin.

Проверете прогнозата за цената за Flaze Coin сега!

FLAZE към местни валути

Токеномика на Flaze Coin (FLAZE)

Разбирането на токеномиката на Flaze Coin (FLAZE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FLAZE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Flaze Coin (FLAZE)

Колко струва Flaze Coin (FLAZE) днес?
Цената в реално време на FLAZE в USD е 0.00315783 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FLAZE към USD?
Текущата цена на FLAZE към USD е $ 0.00315783. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Flaze Coin?
Пазарната капитализация за FLAZE е $ 60.84K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FLAZE?
Циркулиращото предлагане на FLAZE е 19.27M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FLAZE?
FLAZE постигна ATH цена от 0.01720448 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FLAZE?
FLAZE достигна ATL цена от 0.00211363 USD.
Какъв е обемът на търговията на FLAZE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FLAZE е -- USD.
Ще се повиши ли FLAZE тази година?
FLAZE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FLAZE за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,687.55

$3,887.64

$0.02655

$188.46

$1.0004

$3,887.64

$109,687.55

$188.46

$2.5291

$1,089.02

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000720

$0.09599

$0.001010

$0.00000122

$0.0041

$0.00028

$0.7175

