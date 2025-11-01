Информация за цената за Flayer (FLAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0212734 $ 0.0212734 $ 0.0212734 24-часов нисък $ 0.02407734 $ 0.02407734 $ 0.02407734 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0212734$ 0.0212734 $ 0.0212734 24-часов висок $ 0.02407734$ 0.02407734 $ 0.02407734 Рекорд за всички времена $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Най-ниска цена $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Промяна на цената (1ч) +4.16% Промяна на цената (1д) +5.42% Промяна на цената (7д) +1.94% Промяна на цената (7д) +1.94%

Цената в реално време за Flayer (FLAY) е$0.02412388. През последните 24 часа FLAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0212734 до най-висока стойност $ 0.02407734, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLAY е $ 0.257272, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01259989.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLAY има промяна от +4.16% за последния час, +5.42% за 24 часа и +1.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flayer (FLAY)

Пазарна капитализация $ 14.47M$ 14.47M $ 14.47M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 24.12M$ 24.12M $ 24.12M Циркулиращо предлагане 600.00M 600.00M 600.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Flayer е $ 14.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLAY е 600.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.12M.