Информация за Flat Earth (FLAT) Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Официален уебсайт: https://flatearthdev.xyz Купете FLAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Flat Earth (FLAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flat Earth (FLAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 444.54K $ 444.54K $ 444.54K Общо предлагане: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M Циркулиращо предлагане: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 444.54K $ 444.54K $ 444.54K Рекорд за всички времена: $ 0.02097604 $ 0.02097604 $ 0.02097604 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000589 $ 0.000589 $ 0.000589 Научете повече за цената на Flat Earth (FLAT)

Токеномика на Flat Earth (FLAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flat Earth (FLAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLAT, разгледайте цената в реално време на токените FLAT!

Прогноза за цената за FLAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLAT? Нашата страница за прогноза за цената FLAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLAT сега!

