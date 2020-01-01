Токеномика на Flat Earth Coin (FLAT) Открийте ключова информация за Flat Earth Coin (FLAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flat Earth Coin (FLAT) Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Официален уебсайт: http://flatearthtoken.co/ Бяла книга: https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Купете FLAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Flat Earth Coin (FLAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flat Earth Coin (FLAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.21K $ 31.21K $ 31.21K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.21K $ 31.21K $ 31.21K Рекорд за всички времена: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Flat Earth Coin (FLAT)

Токеномика на Flat Earth Coin (FLAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flat Earth Coin (FLAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLAT, разгледайте цената в реално време на токените FLAT!

