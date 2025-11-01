Информация за цената за FlashScreener (FLASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000283 $ 0.0000283 $ 0.0000283 24-часов нисък $ 0.00006102 $ 0.00006102 $ 0.00006102 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000283$ 0.0000283 $ 0.0000283 24-часов висок $ 0.00006102$ 0.00006102 $ 0.00006102 Рекорд за всички времена $ 0.00009926$ 0.00009926 $ 0.00009926 Най-ниска цена $ 0.00001471$ 0.00001471 $ 0.00001471 Промяна на цената (1ч) -9.77% Промяна на цената (1д) +40.05% Промяна на цената (7д) +43.15% Промяна на цената (7д) +43.15%

Цената в реално време за FlashScreener (FLASH) е$0.00005161. През последните 24 часа FLASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000283 до най-висока стойност $ 0.00006102, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLASH е $ 0.00009926, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001471.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLASH има промяна от -9.77% за последния час, +40.05% за 24 часа и +43.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FlashScreener (FLASH)

Пазарна капитализация $ 51.62K$ 51.62K $ 51.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 51.62K$ 51.62K $ 51.62K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FlashScreener е $ 51.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLASH е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 51.62K.