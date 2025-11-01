Информация за цената за Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24-часов нисък $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 24-часов висок $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Рекорд за всички времена $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Най-ниска цена $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Промяна на цената (1ч) +0.34% Промяна на цената (1д) +1.75% Промяна на цената (7д) -1.28% Промяна на цената (7д) -1.28%

Цената в реално време за Flash Liquidity Token (FLP.1) е$1.39. През последните 24 часа FLP.1 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.36 до най-висока стойност $ 1.41, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLP.1 е $ 1.58, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.18.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLP.1 има промяна от +0.34% за последния час, +1.75% за 24 часа и -1.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flash Liquidity Token (FLP.1)

Пазарна капитализация $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Циркулиращо предлагане 3.57M 3.57M 3.57M Общо предлагане 3,570,174.87745 3,570,174.87745 3,570,174.87745

Текущата пазарна капитализация на Flash Liquidity Token е $ 4.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLP.1 е 3.57M, като общото предлагане е 3570174.87745. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.96M.