Информация за Flare Token (1FLR) What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Официален уебсайт: https://pipeflare.io Купете 1FLR сега!

Токеномика и анализ на цената за Flare Token (1FLR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flare Token (1FLR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.49K $ 16.49K $ 16.49K Общо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.49K $ 16.49K $ 16.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Flare Token (1FLR)

Токеномика на Flare Token (1FLR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flare Token (1FLR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 1FLR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 1FLR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 1FLR, разгледайте цената в реално време на токените 1FLR!

