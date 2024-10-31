Токеномика на Flare Staked Ether (FLRETH) Открийте ключова информация за Flare Staked Ether (FLRETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flare Staked Ether (FLRETH) flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Официален уебсайт: https://flare.dinero.xyz/ Купете FLRETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Flare Staked Ether (FLRETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flare Staked Ether (FLRETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Общо предлагане: $ 2.18K $ 2.18K $ 2.18K Циркулиращо предлагане: $ 2.18K $ 2.18K $ 2.18K FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Рекорд за всички времена: $ 4,064.56 $ 4,064.56 $ 4,064.56 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 Текуща цена: $ 3,985.75 $ 3,985.75 $ 3,985.75 Научете повече за цената на Flare Staked Ether (FLRETH)

Токеномика на Flare Staked Ether (FLRETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flare Staked Ether (FLRETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLRETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLRETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLRETH, разгледайте цената в реално време на токените FLRETH!

Прогноза за цената за FLRETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLRETH? Нашата страница за прогноза за цената FLRETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLRETH сега!

