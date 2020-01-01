Токеномика на Flare AI (FLARE) Открийте ключова информация за Flare AI (FLARE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flare AI (FLARE) ​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem. Официален уебсайт: https://flareai.xyz/ Купете FLARE сега!

Токеномика и анализ на цената за Flare AI (FLARE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flare AI (FLARE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.96K $ 8.96K $ 8.96K Общо предлагане: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Циркулиращо предлагане: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.96K $ 8.96K $ 8.96K Рекорд за всички времена: $ 0.00221312 $ 0.00221312 $ 0.00221312 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000679 $ 0.00000679 $ 0.00000679 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Flare AI (FLARE)

Токеномика на Flare AI (FLARE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flare AI (FLARE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLARE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLARE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLARE, разгледайте цената в реално време на токените FLARE!

Прогноза за цената за FLARE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLARE? Нашата страница за прогноза за цената FLARE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLARE сега!

