Информация за цената за Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00477487 24-часов висок $ 0.00580582 Рекорд за всички времена $ 0.02405088 Най-ниска цена $ 0.00218454 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) +12.29% Промяна на цената (7д) +42.70%

Цената в реално време за Flagship by Virtuals (FYI) е$0.00541088. През последните 24 часа FYI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00477487 до най-висока стойност $ 0.00580582, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FYI е $ 0.02405088, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00218454.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FYI има промяна от -0.02% за последния час, +12.29% за 24 часа и +42.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flagship by Virtuals (FYI)

Пазарна капитализация $ 526.13K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.34M Циркулиращо предлагане 98.49M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Flagship by Virtuals е $ 526.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FYI е 98.49M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.34M.