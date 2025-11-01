БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Flagship by Virtuals днес е 0.00541088 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FYI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FYI в MEXC сега.Цената в реално време на Flagship by Virtuals днес е 0.00541088 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FYI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FYI в MEXC сега.

Повече за FYI

FYIценова информация

Какво представлява FYI

Бяла книга FYI

Официален уебсайт на FYI

Токеномика на FYI

FYI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Flagship by Virtuals Лого

Flagship by Virtuals цена (FYI)

Не се намира в списъка

1 FYI към USD - цена в реално време:

$0.00534198
$0.00534198$0.00534198
+8.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Flagship by Virtuals (FYI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:33:29 (UTC+8)

Информация за цената за Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00477487
$ 0.00477487$ 0.00477487
24-часов нисък
$ 0.00580582
$ 0.00580582$ 0.00580582
24-часов висок

$ 0.00477487
$ 0.00477487$ 0.00477487

$ 0.00580582
$ 0.00580582$ 0.00580582

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-0.02%

+12.29%

+42.70%

+42.70%

Цената в реално време за Flagship by Virtuals (FYI) е$0.00541088. През последните 24 часа FYI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00477487 до най-висока стойност $ 0.00580582, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FYI е $ 0.02405088, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00218454.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FYI има промяна от -0.02% за последния час, +12.29% за 24 часа и +42.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flagship by Virtuals (FYI)

$ 526.13K
$ 526.13K$ 526.13K

--
----

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

98.49M
98.49M 98.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Flagship by Virtuals е $ 526.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FYI е 98.49M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.34M.

История на цените за Flagship by Virtuals (FYI) USD

През днешния ден промяната в цената на Flagship by Virtuals към USD беше $ +0.00059223.
През последните 30 дни промяната в цената на Flagship by Virtuals към USD беше $ -0.0006939475.
През последните 60 дни промяната в цената на Flagship by Virtuals към USD беше $ -0.0026845264.
През последните 90 дни промяната в цената на Flagship by Virtuals към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00059223+12.29%
30 дни$ -0.0006939475-12.82%
60 дни$ -0.0026845264-49.61%
90 дни$ 0--

Какво е Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Flagship by Virtuals (FYI) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Flagship by Virtuals (USD)

Колко ще струва Flagship by Virtuals (FYI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Flagship by Virtuals (FYI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Flagship by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Flagship by Virtuals сега!

FYI към местни валути

Токеномика на Flagship by Virtuals (FYI)

Разбирането на токеномиката на Flagship by Virtuals (FYI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FYI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Flagship by Virtuals (FYI)

Колко струва Flagship by Virtuals (FYI) днес?
Цената в реално време на FYI в USD е 0.00541088 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FYI към USD?
Текущата цена на FYI към USD е $ 0.00541088. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Flagship by Virtuals?
Пазарната капитализация за FYI е $ 526.13K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FYI?
Циркулиращото предлагане на FYI е 98.49M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FYI?
FYI постигна ATH цена от 0.02405088 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FYI?
FYI достигна ATL цена от 0.00218454 USD.
Какъв е обемът на търговията на FYI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FYI е -- USD.
Ще се повиши ли FYI тази година?
FYI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FYI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:33:29 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Flagship by Virtuals (FYI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,925.06
$109,925.06$109,925.06

-0.27%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,885.00
$3,885.00$3,885.00

+0.62%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02870
$0.02870$0.02870

-10.81%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.55
$187.55$187.55

-0.32%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,885.00
$3,885.00$3,885.00

+0.62%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,925.06
$109,925.06$109,925.06

-0.27%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.55
$187.55$187.55

-0.32%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5234
$2.5234$2.5234

-0.02%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000699
$0.0000699$0.0000699

+39.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09725
$0.09725$0.09725

+872.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001240
$0.001240$0.001240

+520.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

Notevia Лого

Notevia

NVA

$0.0000011896
$0.0000011896$0.0000011896

+15.36%