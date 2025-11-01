БорсаDEX+
Цената в реално време на FixMe AI днес е 0.00188519 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FIX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FIX в MEXC сега.

FixMe AI цена (FIX)

1 FIX към USD - цена в реално време:

$0.00188519
$0.00188519
+1.50%1D
FixMe AI (FIX) Ценова графика на живо
Информация за цената за FixMe AI (FIX) (USD)

Цената в реално време за FixMe AI (FIX) е$0.00188519. През последните 24 часа FIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00185573 до най-висока стойност $ 0.00189683, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIX е $ 0.00612491, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0017181.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIX има промяна от -- за последния час, +1.59% за 24 часа и +4.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FixMe AI (FIX)

$ 54.34K
$ 54.34K$ 54.34K

$ 94.26K
$ 94.26K$ 94.26K

28.83M
28.83M 28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FixMe AI е $ 54.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIX е 28.83M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.26K.

История на цените за FixMe AI (FIX) USD

През днешния ден промяната в цената на FixMe AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на FixMe AI към USD беше $ -0.0007735064.
През последните 60 дни промяната в цената на FixMe AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на FixMe AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.59%
30 дни$ -0.0007735064-41.03%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за FixMe AI (USD)

Колко ще струва FixMe AI (FIX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от FixMe AI (FIX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за FixMe AI.

Проверете прогнозата за цената за FixMe AI сега!

Токеномика на FixMe AI (FIX)

Разбирането на токеномиката на FixMe AI (FIX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FIX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно FixMe AI (FIX)

Колко струва FixMe AI (FIX) днес?
Цената в реално време на FIX в USD е 0.00188519 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FIX към USD?
Текущата цена на FIX към USD е $ 0.00188519. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на FixMe AI?
Пазарната капитализация за FIX е $ 54.34K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FIX?
Циркулиращото предлагане на FIX е 28.83M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FIX?
FIX постигна ATH цена от 0.00612491 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FIX?
FIX достигна ATL цена от 0.0017181 USD.
Какъв е обемът на търговията на FIX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FIX е -- USD.
Ще се повиши ли FIX тази година?
FIX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FIX за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

