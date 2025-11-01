Информация за цената за FixMe AI (FIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00185573 $ 0.00185573 $ 0.00185573 24-часов нисък $ 0.00189683 $ 0.00189683 $ 0.00189683 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00185573$ 0.00185573 $ 0.00185573 24-часов висок $ 0.00189683$ 0.00189683 $ 0.00189683 Рекорд за всички времена $ 0.00612491$ 0.00612491 $ 0.00612491 Най-ниска цена $ 0.0017181$ 0.0017181 $ 0.0017181 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.59% Промяна на цената (7д) +4.01% Промяна на цената (7д) +4.01%

Цената в реално време за FixMe AI (FIX) е$0.00188519. През последните 24 часа FIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00185573 до най-висока стойност $ 0.00189683, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIX е $ 0.00612491, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0017181.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIX има промяна от -- за последния час, +1.59% за 24 часа и +4.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FixMe AI (FIX)

Пазарна капитализация $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 94.26K$ 94.26K $ 94.26K Циркулиращо предлагане 28.83M 28.83M 28.83M Общо предлагане 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FixMe AI е $ 54.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIX е 28.83M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.26K.