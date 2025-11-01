Информация за цената за FITCOIN (FITCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00344348 $ 0.00344348 $ 0.00344348 24-часов нисък $ 0.00444846 $ 0.00444846 $ 0.00444846 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00344348$ 0.00344348 $ 0.00344348 24-часов висок $ 0.00444846$ 0.00444846 $ 0.00444846 Рекорд за всички времена $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.43% Промяна на цената (1д) +18.75% Промяна на цената (7д) +31.52% Промяна на цената (7д) +31.52%

Цената в реално време за FITCOIN (FITCOIN) е$0.00409341. През последните 24 часа FITCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00344348 до най-висока стойност $ 0.00444846, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FITCOIN е $ 0.00833283, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FITCOIN има промяна от -0.43% за последния час, +18.75% за 24 часа и +31.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FITCOIN (FITCOIN)

Пазарна капитализация $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Циркулиращо предлагане 903.55M 903.55M 903.55M Общо предлагане 923,364,580.0055573 923,364,580.0055573 923,364,580.0055573

Текущата пазарна капитализация на FITCOIN е $ 3.70M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FITCOIN е 903.55M, като общото предлагане е 923364580.0055573. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.78M.