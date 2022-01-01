Токеномика на Fitchin Universe (CHIN) Открийте ключова информация за Fitchin Universe (CHIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fitchin Universe (CHIN) FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Официален уебсайт: https://fitchin.io/ Бяла книга: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper Купете CHIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Fitchin Universe (CHIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fitchin Universe (CHIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 836.79K $ 836.79K $ 836.79K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 170.02M $ 170.02M $ 170.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Рекорд за всички времена: $ 0.01110954 $ 0.01110954 $ 0.01110954 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00443809 $ 0.00443809 $ 0.00443809 Текуща цена: $ 0.00492156 $ 0.00492156 $ 0.00492156 Научете повече за цената на Fitchin Universe (CHIN)

Токеномика на Fitchin Universe (CHIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fitchin Universe (CHIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHIN, разгледайте цената в реално време на токените CHIN!

Прогноза за цената за CHIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHIN? Нашата страница за прогноза за цената CHIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHIN сега!

