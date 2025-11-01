Информация за цената за Fishwheel (FSHWHL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -20.61% Промяна на цената (7д) -20.61%

Цената в реално време за Fishwheel (FSHWHL) е--. През последните 24 часа FSHWHL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FSHWHL е $ 0.0031303, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FSHWHL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -20.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fishwheel (FSHWHL)

Пазарна капитализация $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Циркулиращо предлагане 962.52M 962.52M 962.52M Общо предлагане 962,517,935.527073 962,517,935.527073 962,517,935.527073

Текущата пазарна капитализация на Fishwheel е $ 80.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FSHWHL е 962.52M, като общото предлагане е 962517935.527073. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 80.61K.