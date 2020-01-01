Токеномика на First Ever Meme Currency (KEKELS) Открийте ключова информация за First Ever Meme Currency (KEKELS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за First Ever Meme Currency (KEKELS) KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value. Официален уебсайт: https://kekels-exchange-dashboard.vercel.app/ Купете KEKELS сега!

Токеномика и анализ на цената за First Ever Meme Currency (KEKELS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за First Ever Meme Currency (KEKELS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.12K $ 26.12K $ 26.12K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.12K $ 26.12K $ 26.12K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на First Ever Meme Currency (KEKELS)

Токеномика на First Ever Meme Currency (KEKELS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на First Ever Meme Currency (KEKELS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KEKELS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KEKELS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KEKELS, разгледайте цената в реално време на токените KEKELS!

Прогноза за цената за KEKELS Искате ли да знаете какъв път може да поеме KEKELS? Нашата страница за прогноза за цената KEKELS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KEKELS сега!

