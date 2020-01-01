Токеномика на First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Открийте ключова информация за First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Официален уебсайт: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ Купете ROBOCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Общо предлагане: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Циркулиращо предлагане: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

Токеномика на First Bitcoin ATM (ROBOCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROBOCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROBOCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROBOCOIN, разгледайте цената в реално време на токените ROBOCOIN!

Прогноза за цената за ROBOCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROBOCOIN? Нашата страница за прогноза за цената ROBOCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROBOCOIN сега!

